Un cortometraggio realizzato dai giovani in realtà aumentata

Molta curiosità e tante domante al via, ufficiale, del progetto "Attraverso il metaverso", corso che porterà alcuni giovanissimi fiesolani a conoscere le tecnologie legate al cinema e alla creazione di un cortometraggio in realtà aumentata, per valorizzare il territorio. L’iniziativa si avvale della collaborazione con l’azienda Gold, marchio specializzato del settore. La formazione, teorica-pratica è affidata a Omar Rashid (foto), professionista e esperto in questo campo. La prima lezione è servita a prendere confidenza con i visori, la strumentazione tecnologica che va indossata e consente di percepire percezione e muoversi nel mondo virtuale "Questo corso consente di partire da zero e arrivare alla creazione di un cortometraggio in realtà aumentata. E’ una grande opportunità per provare questi nuovi linguaggi – ha detto l’assessore Gian Marco Cecchini – Se qualche giovane è interessato, abbiamo ancora qualche posto disponibile". Intanto un riconoscimento importante è già arrivato: Rai Cinema Channel VR è infatti mediapartership del progetto.