Un centro educativo nel monastero. Studenti Usa visitano Santo Spirito per conoscere la storia di Firenze

Il progetto condiviso tra l’Università Agostiniana di Villanova (Pennsylvania) e il Convento Agostiniano di Santo Spirito comincia a prendere forma. Il “sogno” del priore padre Giuseppe Pagano punta al recupero integrale dell’antico Monastero fino a farne un centro educativo. Un gruppo di studenti Usa, accompagnati da due docenti e da un padre agostiniano, domani sarà accolto dalla Comunità agostiniana d’Oltrarno e alloggerà negli spazi della Congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe in via de’ Serragli. Fino a mercoledì, nel Convento accanto alla Basilica brunelleschiana, verranno offerte lezioni in inglese sulla storia degli Agostiniani in Toscana ed in particolare a Firenze, tema dei “Convegni” autunnali che, dopo la conferenza introduttiva del professor Francesco Salvestrini, martedì alle 17,30 vedranno quella di Antonella Fabbri dell’Università di Padova centrata proprio sulla storia del cenobio fiorentino.