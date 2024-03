Un centro di formazione per i prof digitali

Competenze digitali nelle scuole? Solo il 36% dei docenti italiani si sente preparato, contro il 47% della media Ocse e nonostante che il 47% degli insegnanti usi computer e software in classe. E’ quanto emerge dal rapporto Ocse-Talis 2018. Per colmare questo gap è nato a Firenze, all’Innovation Center, il primo centro di formazione per insegnanti con soluzioni Google for Education con il rilascio delle relative certificazioni.

Si chiama Competence Center ed è promosso da Fondazione Cr Firenze e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in collaborazione con C2 Group, partner di Google for Education per l’Italia. Il centro di formazione sarà un luogo in cui formatori esperti accompagneranno i docenti in un percorso di sviluppo delle competenze digitali in ottica di cittadinanza attiva, in un ambiente didattico innovativo. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per le scuole di il territorio regionale, dove poter condividere e apprendere buone pratiche. Saranno organizzati momenti in cui i docenti interessati potranno visitare l’ambiente di apprendimento innovativo in cui sperimentare anche le nuove tecnologie e i nuovi strumenti proposti da Google. Saranno organizzati periodicamente corsi di formazione per conseguire la certificazione Google Educator livelli 1 e 2 per i docenti, ma anche di aggiornamento sulla didattica digitale integrata, sugli strumenti didattici di Google for Education e sui dispositivi per la didattica.

Potranno partecipare alle attività formative docenti di ogni ordine e grado di scuola. Da metà aprile sarà disponibile online il calendario degli eventi per le iscrizioni, ad ogni evento corrisponderà una competenza diversa. Per informazioni consultare il sito innovationcenterfirenze.it. "Nella scuola e in ogni ambito educativo – spiega Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze -, è necessaria la sensibilizzazione e la formazione della comunità educante per accrescere e per poter accogliere le innumerevoli opportunità che il mondo digitale offre. In un contesto come quello dell’Innovation Center, questo è un nuovo tassello per promuovere la rigenerazione delle competenze". "Il Competence Center – ha aggiunto Ernesto Pellecchia, direttore generale Usr Toscana Mim - ha un obiettivo fondamentale: creare la cultura e le competenze digitali per la consapevolezza necessaria a utilizzare con vantaggio gli strumenti digitali oggi disponibili e colmare questo gap. Abbiamo tutte le indicazioni per offrire agli studenti italiani queste opportunità per entrare nel mercato del lavoro".

Monica Pieraccini