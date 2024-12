Un ’Babbo Natale a domicilio’. L’impegno dei volontari per i bimbi

Le barbe bianche sono pronte, i cappelli rossi pure, così come i sacchi dove riporre i doni: gli aiutanti di Babbo Natale di Impruneta si stanno preparando per il loro impegno nella notte più magica dell’anno.

Sono i volontari della protezione civile della Misericordia, uomini di età diverse che anche quest’anno dedicheranno la notte di Natale per andare di casa in casa nel territorio comunale e in quelli limitrofi e portare doni, sorrisi e ricordi ai bambini.

Il servizio del "Babbo Natale a domicilio" è gratuito ed è prenotabile telefonicamente al numero 334.24.73.645 oppure compilando un form sul sito della Misericordia. In questo modo sarà possibile accordarsi su dove e quando i Santa Claus imprunetini dovranno recarsi la sera della vigilia per consegnare i doni ai piccoli.

Babbo Natale arriverà a casa con i suoi elfi per consegnare i regali che le famiglie provvederanno a far trovare fuori dalla porta o dal cancello prima dell’arrivo della speciale slitta. Il servizio è prenotabile entro il 23 dicembre, ma per il solo pomeriggio-sera della vigilia, tra le ore 16 e le 24.

Le offerte raccolte serviranno per acquistare nuovi mezzi per la protezione civile e dunque per il servizio che i volontari svolgono tutto l’anno sul territorio.

Per i più grandi sono in programma due eventi organizzati da Comune e Pro Loco: stasera alle 21 al Loggiato del Pellegrino va in scena Tosca, in una riduzione in prosa a cura di Enzo Lenzetti; il 27 dicembre, stesso luogo stessa ora, sarà la volta di "La Fanciulla del West" con le musiche del Maestro Scultetus a impreziosire l’atmosfera.