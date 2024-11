Un albero per omaggiare . Rossella Casini

Davanti alla scuola media di Tavarnuzze c’è un nuovo albero, dal forte significato: è intitolato a Rossella Casini, fiorentina e studentessa di psicologia brutalmente assassinata l’8 febbraio 1981 a Palmi per ordine della ‘ndrangheta, vittima di una faida tra cosche in cui era coinvolta la famiglia del suo fidanzato Francesco. In ricordo del suo coraggio e del suo sacrificio, il presidio di Libera "Emanuela Loi" di Sant’Andrea in Percussina con il Comune di Impruneta e l’istituto comprensivo ha deciso di piantare un albero nel giardino della scuola quale simbolo di speranza e resistenza contro la criminalità organizzata. Alla presenza di tanti alunni e della dirigente scolastica Teresa Iuliano, l’albero è stato inaugurato con il consigliere delegato Andrea Vitali e gli assessori Marchetti, Canuti e Bellini al termine di un percorso di sensibilizzazione che l’associazione ha portato nelle scuole del territorio.

