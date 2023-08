Un agosto in città a tutto cinema I film si gustano meglio sulle sdraio

Agosto in città è sinonimo di cinema sotto le stelle. A Firenze e dintorni non mancano sale immerse nel verde o ‘incastrate’ tra arte e cultura. All’Ultravox, Anfiteatro delle Cascine, da stasera torna "Il cinema a stelle e sdraio" con titoli che rimandano al mondo della musica, classici della comicità e un eccezionale "Frankenstein Junior" a Ferragosto. Stasera si parte con "Amazing Grace", strepitoso docu-film di Sidney Pollack e Alan Elliott su Aretha Franklin. Lunedì 7 spazio a "Trainspotting", film manifesto dell’Inghilterra anni Novanta. Altro capolavoro del regista Danny Boyle, "The Millionaire", premio Oscar in programma il 14 agosto. Immancabile "Alta Fedeltà", film in cui tutti gli appassionati di musica si riconoscono, il 21 agosto. A chiudere la rassegna, il 28 , il sempreverde "The Rocky Horror Picture Show". Proiezioni a ingresso libero, alle 21.

Tutti i venerdì e sabato, fino al 16 settembre, al Parco d’Arte Pazzagli, a Rovezzano, è in programma "Notte magiche" con l’accoppiata pic-nic e cinema. Stasera (21,30) si può vedere il film d’animazione Premio Oscar e Golden Globe "Wall-E" della Disney (prenotazione obbligatoria con un WhatsApp al 3477335332). Ultime proiezioni per l’arena estiva "Apriti Cinema" nel piazzale degli Uffizi (inizio ore 21,45). Per l’omaggio a Anna Magnani, stasera "Mamma Roma" di Pierpaolo Pasolini e lunedì 7 "Selvaggio è il vento" di George Cukor.

Domani il film "Franco Zeffirelli" di Matteo Cichero e Matteo Mascotto, prodotto dalla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus con la supervisione alla regia di Pippo Zeffirelli in occasione del centenario della nascita del maestro fiorentino. A seguire il suo "Un tè con Mussolini". Fino al 27, a Villa Bardini, c’è "Cinema in villa" con i giovedì a ingresso gratuito (prenotazione su www.villabardini.it) e la retrospettiva dedicata a Nanni Moretti. Da domani, inoltre, film anche al Teatro Romano di Fiesole: si parte con "Maigret" di Patrice Leconte (ore 21,15).

B.B.