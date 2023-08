Ultravox, la poesia diventa canzone I Via del Campo celebrano De André

Nel segno di Fabrizio De André, oggi sul palco dell’Ultravox Firenze - lo spazio estivo del Parco delle Cascine - salgono i Via del Campo, formazione che da oltre due lustri ripercorre il repertorio dell’indimenticato Faber. La serata è a ingresso libero, prima e dopo il concerto dj-set per tutti. Dall’irriverente "Bocca di Rosa" alla trascinante "Il Pescatore", dalla fiaba dei nostri giorni "Sally" all’ardente "Il Testamento di Tito", i Via del Campo attraversano l’epopea De André riprendendo gli arrangiamenti che furono della Pfm, nel sodalizio con l’artista che portò alla pubblicazione di due memorabili album live. Il ruolo di De André è affidato a Riccardo Mori, vocalist e chitarrista già al fianco di Vasco Rossi.

ll gruppo Via del Campo si è formato nell’estate del 2007 a Firenze dall’idea di alcuni amici spinti dalla voglia di far musica insieme. Il progetto prende forma con l’intento di riproporre le musiche raffinate ed i testi poetici di Fabrizio De André. "Il repertorio così vasto lasciatoci in eredità da De André è un patrimonio che appartiene un po’ a tutti noi: ognuno ha, e ci auguriamo possa ascoltare, il brano che arriva dritto al proprio cuore" sottolinea la band. Provenienti da esperienze diverse e con diverso background musicale, i componenti di Via del Campo riassumono l’eterogeneità necessaria per interpretare le molteplici sonorità e le differenti atmosfere contenute nelle canzoni della scaletta, ognuno mettendo un pizzico della propria personalità nell’eseguire i brani.

Ma gli appuntamenti all’Ultravox Firenze non sono finiti qui. Ha firmato le colonne sonore delle due serie animate di Zerocalcare, "Strappati lungo i bordi" e la recente "Questo mondo non mi renderà cattivo". Per Giancane, adesso, è tempo di tornare a calcare le scene: "Tutto male" è il nuovo album che il cantautore romano presenta giovedì 31 agosto in una serata a ingresso libero. "È il mio terzo disco di inediti – racconta Giancane – e racchiude 5 anni di vita, di tour, di depressione, di felicità, di infelicità, di malattie, di autostrade, concerti, lutti, vabbè insomma 5 anni di vita. E’ una raccolta che racchiude anche tutto ciò che musicalmente volevo fare".

Invece, da venerdì 1 a domenica 3 settembre sempre all’Ultravox Firenze, torna lo Hound Dog Festival: tre giorni di autentico rock’n’roll, surf, rockabilly e atmosfere anni ‘50. Concerti ma anche scuola di ballo, barber shop, tattoo shop, auto d’epoca, memorabilia e molto altro. Tutto a ingresso libero.

ross.c.