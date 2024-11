Ultimo giorno in piazza Santa Croce della rassegna Firenze Craft dedicata all’eccellenza dell’artigianato

Dopo il debutto dell’ultimo fine settimana di marzo (8mila visitatori in 4 giorni), Firenze Craft, la mostra mercato dedicata all’eccellenza dell’artigianato artistico e tradizionale fiorentino è tornata nel capoluogo toscano in piazza Santa Croce. Ultimo giorno per visitarla oggi dalle 10 alle 20. Con 32 eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale e 25 del settore agroalimentare, Firenze Craft consente ai visitatori di immergersi nell’autenticità e nell’alta qualità dei prodotti fiorentini proponendo articoli di alta qualità (dall’oreficeria alla pelletteria, dal mosaico agli accessori di moda ecc) oltre a una vasta selezione di prodotti enogastronomici artigiani (dall’olio al vino, dai liquori alla pasticceria, dal cioccolato alle confetture e tanto altro per soddisfare ogni gusto).