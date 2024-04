Ugo De Vita interpreta Leopardi:. Operette Morali e Canti del Poeta. Ingresso libero fino a esaurimento

Al Teatro Niccolini, Sala Cocomero, oggi alle 18,30, Ugo De Vita leggerà e racconterà Giacomo Leopardi. De Vita autore e attore, doppiatore, sceglie con il sostegno di “Eventi Pagliai” di proporre a Firenze ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, pagine scelte dalle Operette Morali e dai Canti del poeta di Recanati. Cinquanta minuti per un evento che “Officina della poesia, il teatro e le arti”, il Master che coinvolge più atenei, offrirà alla cittadinanza. Parteciperanno: Massimiliano Cardini, Leo Paoli, Giulia Romolini e Niccolò Morelli. Non uno spettacolo e neppure una lettura di versi del poeta, che apre letteratura e filosofia al “moderno”, in contrasto con un mondo, come lui stesso ci indica, volto a “politici e “statistici”. Va sottolineato poi quanto Leopardi si sia legato a Firenze.