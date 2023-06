Ugo De Vita Interpreta le Lettere di Don Milani a Firenze

Ne ha letto l’opera, ne ha studiato la voce e oggi nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (ingresso da via Cavour, 9), alle 17,30, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, Ugo De Vita, regista e attore, tra l’altro voce italiana di Robert Redford e Timothy Hutton, interpreterà le lettere di don Milani alla madre. Una bella prova d’autore, accompagnata dalle musiche di Johann Sebastian Bach, dal violoncello di Andrea Sernesi e dalla voce dell’attore Massimiliano Cardini, che si colloca nel centenario della nascita del priore di Barbiana. L’iniziativa è promossa dalla Città Metropolitana in collaborazione con ‘Alice in cerca di teatro’. Esce intanto una selezione di ‘Duecento lettere’ di don Milani, edita da Edb e operata su più di mille epistole da Adele Corradi, insegnante che partecipò alla conduzione della scuola di Barbiana particolarmente vicina al priore, già autrice del volume “Non so se don Lorenzo“, José Luis Corzo, che ne ha diffuso il messaggio da Salamanca in Spagna e non solo, e Federico Ruozzi, professore di Storia del cristianesimo e responsabile dell’Archivio Milani.