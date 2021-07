Firenze, 11 luglio 2021 - Una serie di oggetti luminosi di forma leggermente ovale che si muovevano in cielo: questo ha segnalato all'Areonautica Militare un cittadino di Firenze. L'Aeronautica si occupa di raccogliere e catalogare gli avvistamenti di oggetti non identificati. Oltre al caso di Firenze, che è avvenuto a maggio, nello stesso mese è stato catalogato un altro avvistamento a Caltanissetta. In quel caso si è trattato di un oggetto sferico dalla luce bianca che si è diretto verso sud.

"Sulla base dei dati raccolti presso gli enti preposti della forza armata", viene precisato, gli eventi non sono stati associati "ad attività di volo o di radiosondaggio" e sono stati pertanto catalogati come oggetti volanti non identificati. Tuttavia gli avvistamenti presentano "forti analogie con il noto ''effetto starlink'' che ha interessato i cieli dell'intero territorio nazionale nella settimana del 6 maggio".

Nell'ambito della Difesa, è l'Aeronautica Militare l'organismo istituzionale deputato a raccogliere, verificare e monitorare le segnalazioni relative agli oggetti volanti non identificati. Attività che viene svolta dal Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica "allo scopo di garantire la sicurezza del volo e nazionale".

Le segnalazioni di oggetti volanti non identificati giunte dai cittadini finiscono nei registri pubblicati dalla forza armata. Nei registri del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore sono stati raccolte, negli ultimi due anni, 11 segnalazioni: oltre alle tre di quest'anno, questi i precedenti: il 5 gennaio del 2019 a Cremosano (Cr), viene avvistato un oggetto "scuro nella zona superiore, illuminato in quella inferiore", di forma "sferica", muoversi a bassa quota e a velocità "sostenuta" da sud a nord.

"L'evento non è stato associato ad attività di volo o di radiosondaggio ed è stato pertanto catalogato come oggetto volante non identificato", registra l'Aeronautica.