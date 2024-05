Ufficio urbanistica verso il trasloco: "Ora nella palazzina gli alloggi Ers"

Al momento stanno svolgendo la loro funzione di uffici e servizi comunali ma si trasformeranno in abitazioni di edilizia residenziale sociale pubblica. La giunta sestese ha infatti approvato il piano di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di appartamenti Ers nella palazzina del centro sestese, di proprietà del Comune, che attualmente ospita, tra l’altro, gli Uffici Edilizia Privata e Urbanistica e lo Sportello Unico attività Produttive. Servizi che si trasferiranno, a suo tempo, nel polo realizzato in via Fratti vicino al palazzo comunale. Il progetto è rivolto a una particolare utenza: gli alloggi, a canone calmierato, infatti, saranno destinati soprattutto a persone che li potranno occupare per periodi limitati e transitori e dopo particolari eventi, ad esempio la perdita di un lavoro o della casa. Gli spazi, dunque, secondo il piano di fattibilità che ha ottenuto il via libera, saranno definiti proprio in modo da poter accogliere differenti tipologie di nuclei familiari, dagli anziani alle famiglie con bambini fino agli studenti universitari. Ci saranno quindi aree private e aree comuni pubbliche. Al primo piano, ad esempio, è prevista una sala comune di 24 metri quadrati e sei appartamenti di diverse metrature per potere ospitare famiglie più o meno numerose. Una sala comune è prevista anche al terzo piano mentre al quarto il ballatoio esterno esistente, che si apre su via Dante Alighieri in posizione arretrata rispetto alla facciata dell’edificio, sarà lo spazio che distribuirà gli alloggi di questo piano pensati per gli studenti fuori sede che avranno a disposizione anche una capiente aula studio. La riqualificazione prevede un totale di 19 alloggi che dovrebbero accogliere, a pieno regime, circa 50 persone. Cospicuo l’importo complessivo del progetto: 2 milioni e 500mila euro.