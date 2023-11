Ufficio turismo Israele a Bto: “Lavoriamo alla ripartenza”

Firenze, 23 novembre 2023 - "Israele ti aspetta, Israele nel cuore", è il claim presentato da Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano, al salone Bto di Firenze, in vista di una futura ripartenza dei flussi turistici verso il paese. "Il turismo rappresenta un settore fondamentale per Israele e da sempre la nostra destinazione è all'avanguardia per unire tecnologia e turismo", ha affermato Goren, spiegando che "abbiamo accolto in modo estremamente positivo la possibilità di raccontare alcune eccellenze della nostra destinazione parlando di Tel Aviv come startup city, ma anche la tecnologia legata alla produzione del turismo enogastronomico, brand sul quale stiamo puntando per la ripartenza insieme al turismo culturale e spirituale". La seconda e ultima giornata del salone Bto, dedicato all'innovazione nel campo del turismo, ha visto anche gli interventi di Federico Faggin, l'inventore del primo processore con ponte in silicio e dei primi touchscreen, e di Louis Rosenberg, 300 brevetti registrati in tutto il mondo, pioniere della realtà virtuale e del metaverso.E fra le novità tecnologiche in vetrina a Bto, i visitatori hanno avuto modo di conoscere Amelia, assistente virtuale basata su ChatGpt e sviluppata da Memori per implementare l'accoglienza in hotel.