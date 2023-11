Ufficio edilizia, procedure snellite. Punto telematico e orario doppio

Lotta alla burocrazia, procedure più snelle e orario al pubblico raddoppiato all’ufficio Edilizia. Le novità arrivano grazie a una delibera del regolamento approvate dal Consiglio Comunale (favorevoli Pd, Sandro Fallani Sindaco, Azione Italia Viva RenewEurope, astenuta Lega, contrari misto di minoranza e Forza Italia Udc). La prima novità riguarda lo sportello telematico: dal primo gennaio 2024 l’unico punto di accesso per la presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni in materia edilizia, paesaggistica ed idrogeologica, nonché per eventuali successive integrazioni alle stesse, sia il portale telematico, escludendo pertanto l’accesso tramite altri canali.

La seconda innovazione è data dalla semplificazione dei procedimenti in materia paesaggistica: la commissione per il paesaggio interverrà esclusivamente nell’ambito dei procedimenti autorizzativi ordinari. Un ultimo aggiornamento è il raddoppio dell’orario di ricevimento in presenza del pubblico: a partire dal 14 novembre prossimo il ricevimento in presenza sarà esteso, oltre alla mattina del giovedì (orario 9-12), anche alla mattina del martedì sempre con orario 9-12.

"E’ in corso un profondo rinnovamento degli uffici del settore – ha detto l’assessore all’Edilizia privata, Barbara Lombardini – le cui attività vengono adesso intensificate e ulteriormente semplificate a favore di cittadini e professionisti". Gli appuntamenti con l’ufficio si prendono su web dall’agenda online del comune di Scandicci.