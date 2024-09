Ucciso soldato italo-israeliano a Gaza. Pronipote del rabbino Toaff, era di Livorno

"Penso a un ragazzo costretto a morire tra le macerie di Gaza. Penso a un ragazzo di 23 anni con la vita da afferrare e consumare, penso a un ragazzo italiano, israeliano con ascendenza livornese, caduto con i suoi compagni in un’imboscata lontano da casa sua, con un inutile fucile in mano". È quanto scrive su Fb Ariel Toaff, figlio del rabbino livornese Elio Toaff, in relazione alla morte a Gaza del pronipote, il capitano Daniel Mimon Toaff (nella foto, i funerali). "Sognava il suo prossimo viaggio in Italia, i parenti da incontrare, le tombe al cimitero dei Lupi a Livorno da visitare. Non sapeva che lontano da lì, sulle sponde dello stesso mare, la prossima tomba sarebbe stata la sua. Addio Daniel Maimon Toaff, 23 anni, capitano dell’esercito, ragazzo livornese che aveva scelto di vivere e combattere in difesa di Israele".