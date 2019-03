Firenze, 4 marzo 2019 - Portato all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze in ambulanza, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 mentre era a terra in strada, in forte stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol ha iniziato a colpire con la testa una colonna della sala di attesa, procurandosi una vistosa ferita e spaventando gli altri pazienti che aspettavano di essere visitati. L'uomo, un 43enne marocchino, è stato calmato dagli agenti di polizia intervenuti su richiesta dei medici. Si è poi allontanato rifiutando le cure mediche. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica intorno alle 22 al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino.

