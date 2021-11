Firenze, 27 novembre 2021 - Tutto pronto per la grande festa per il primo compleanno di "Luce!". Martedì prossimo, il 30 novembre, al teatro della Pergola, tutti i i lettori sono invitati a partecipare all’evento organizzato per festeggiare il progetto editoriale dedicato ai temi della diversità, dell’inclusione e della coesione del Gruppo Monrif che si è ormai affermato come canale di informazione trasversale, che parte dall’attualità per analizzare i fenomeni di una società fluida, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito.

Partecipare alla festa (la partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi su www.luce.newsevento) darà la possibilità di incontrare i membri del Comitato Scientifico e i personaggi “Luce!” dell’anno, e vivere insieme le emozioni di una serata speciale che vedrà Francesca Michielin protagonista di un inedito incontro ‘parole e musica’.

La redazione di Luce! guidata da Agnese Pini, direttrice de “La Nazione”, e composta da un pool di giornalisti appartenenti a tutte le testate del Gruppo QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, si è confrontata ogni giorno nell’interpretazione e nel racconto di temi in continua evoluzione: diritti umani, condizione femminile, sessualità, etica del fine vita, sostenibilità aziendale, economia green, rivoluzione digitale, social network e tutti i rivoli di una società fluida tanto nel lavoro, quanto nella comunicazione e nei sentimenti. E questo lavoro è stato ispirato dai temi proposti dal comitato scientifico, composto da personalità del mondo accademico, associativo, manageriale, che hanno condiviso il progetto Luce! sposandone tematiche, causa e obiettivi.