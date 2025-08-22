Tutto pronto per il Diotto. Ma saltano le giornate rinascimentali

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
CronacaTutto pronto per il Diotto. Ma saltano le giornate rinascimentali
22 ago 2025
PAOLO GUIDOTTI
Cronaca
Si parte domenica con il sorteggio per le eliminatorie dei giochi. Le iniziative andranno avanti fino a metà settembre

E’ ormai tutto pronto a Scarperia per la festa più importante dell’anno. Stanno per iniziare i festeggiamenti, gli eventi e le gare per il Diotto, che culminerà nel gran finale dell’8 settembre. "Uno Scarperiese vero – dice l’assessore Marta Cappelli (nella foto) – l’8 settembre non è mai in vacanza. Perché il Diotto è la festa cardine del paese, ogni Scarperiese lo sente tantissimo. Senti l’appartenenza a una tradizione, e continua ad essere così, anche nei ragazzi che partecipano ai giochi con grande entusiasmo. Lo confesso: quando le chiarine escono dal Palazzo dei Vicari e iniziano a rullare i tamburi a me batte il cuore".

Domenica 24 così si inizia, con l’AperiDiotto e il sorteggio per le eliminatorie dei giochi. Sono una decina i rioni in lizza, in rappresentanza dei vari quartieri del capoluogo e delle frazioni. Sicuramente l’8 saranno in piazza i Bianchi di Santa Croce e Fagna che si aggiudicarono la vittoria lo scorso anno. Gli altri dovranno superare sorteggio ed eliminatorie. Le iniziative in programma dureranno fino a metà settembre. Non mancherà il Diottino per gli under 14, la mostra dei ferri taglienti giunta alla 51esima edizione, la caccia al tesoro, la rificolonata, fino alla battitura del formentone. E naturalmente il corteo storico, con centinaia di figuranti, i musici, gli sbandieratori, e il Palio del Diotto. Che si disputerà con cinque giochi diversi, il lancio del coltello, la corsa sui mattoni, la corsa nelle bigonce, il tiro alla fune e il palo della cuccagna. Quest’anno dal programma mancano le giornate rinascimentali, che riportavano indietro di secoli le strade del centro storico scarperiese. Saranno sostituite da una meno impegnativa – sul piano organizzativo – "cena rinascimentale" nel Palazzo dei Vicari, con lo chef Luigi Incrocci.

Paolo Guidotti

