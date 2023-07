Tutti uniti per il popolo Saharawi

Circoli e parrocchie insieme per aiutare e sostenere il popolo saharawi. L’iniziativa è organizzata sul solco di una lunga tradizione che lega i territori Signa e Campi Bisenzio a questa popolazione e soprattutto dei bambini saharawi, da molti anni protagonisti di scambi, incontri e iniziative. In programma, stavolta, una cena benefica organizzata per domani, mercoledì 12 luglio, a partire dalle 20, nella pista del circolo Rinascita di San Piero a Ponti. A dare vita all’evento, insieme al già citato circolo, anche la parrocchia di San Cresci e con il circolo Mcl Casa Temperani. L’evento benefico ha infine il patrocinio dei Comuni di Signa e Campi Bisenzio, sui cui territori si trovano i vari soggetti organizzatori. Il costo della cena è di 20 euro; ridotto a 14 euro per bambini fino a 12 anni di età. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare i numeri: 055.8999267, 331.6317098, 335.5404376.