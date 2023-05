Tutti pazzi per “Bimbolandia“ Via al luna park in piazza a Figline

Piazza Marsilio Ficino diventa un parco giochi: da oggi fino a domenica animazioni e musica impegneranno i ragazzi in divertimenti e avventure. Novità della nona edizione di "Bimbolandia", organizzata dalla Pro loco Marsilio Ficino, è il percorso di mini-moto.

Si comincia oggi alle 15,30 con l’apertura del luna park; alle 17 si esibiranno i bimbi della II A della scuola primaria Del Puglia, mentre alle 18 inizierà la "Corrida" aperta a tutti. Domani dalle 17,30 alle 20 ci sarà una lezione di judo a cura di Judo Figline e Incisa.

Sabato 27 dalle 15,30 alle 17,30, musica in piazza con dj Martin Black a cura di Tanta roba events. Dalle 18 una lezione di karate dell’Accademia Shokotan Valdarno.

Alle 19 ci sarà la premiazione del concorso "Disegna l’auto del futuro" in collaborazione con Mini Owners for International Mini Meeting Italy 2023 Florence. E poi, dalle 20 alla chiusura, intrattenimento per tutti con Giacomo Rossetti. Domenica 28 si riparte alle 10 con "Sos 118": lezione aperta a tutti i genitori sulle emergenze pediatriche a cura della Misericordia di Figline. Dalle 16 "Soccorso in gioco", pratiche di primo soccorso per bambini . E poi dalle 17,30 gran finale con baby dance ed esibizioni di danza con i ballerini della scuola Talent Academy.