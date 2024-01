Tutti di corsa a Grassina. Oggi il trofeo "Sasi". E c’è pure la passeggiata

Tutti di corsa oggi a Grassina per la 46esima edizione del Trofeo "Sasi", organizzato dal Gruppo podistico della Fratellanza Popolare. La corsa, valida anche per il trofeo "Camangi", si snoderà lungo le colline intorno al centro abitato su strade asfaltate e bianche, con la presenza di ristori lungo il percorso. Il ritrovo è previsto alle 7,30 alla Casa del Popolo e la partenza alle 9. Previste diverse distanze: la gara competitiva di 15,3 km, la non competitiva di 10 km e la passeggiata ludico-motoria.