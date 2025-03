Tutte le parole di Gori ’Il vento di giugno’ si presenta ai lettori

Primo, firmato Maurizio De Giovanni: "Esistono tre modi di tornare indietro nel tempo. Uno è procurarsi una macchina magica; un altro è leggere montagne di documenti e guardare ore di film d’epoca. Il terzo è farsi accompagnare da Leonardo Gori sulle tracce del suo Bruno Arcieri, capitano dei carabinieri complesso e tormentato, uno dei personaggi più belli e sfaccettati della letteratura nera italiana contemporanea". Secondo, firmato Carlo Lucarelli: "Ci sono personaggi immaginari che attraversano, raccontano e illustrano perfettamente la Storia italiana più oscura. Ecco, Bruno Arcieri è così. Però non basta. Bisogna anche saperla scrivere, quella Storia, con forza e magia. Ecco, Leonardo Gori fa così".

Con queste due grandi ’benedizioni’, si avvia sicuramente a essere un ennesimo successo il nuovo romanzo dello scrittore fiorentino Leonardo Gori dal titolo ’Vento di giugno’ (Tea). Sarà lui stesso a presentarlo questo pomeriggio alle 18 alla libreria Libraccio di via Cerretani assieme all’altro scrittore fiorentino, e suo grande amico, Marco Vichi, a Simone Perugini e alla cantante Claudia Ferri.

Il libro presenta la nuova avventura di Bruno Arcieri, amatissimo dai lettori di Gori: prima capitano dei carabinieri nell’Italia degli anni ’30, poi ufficiale dei Servizi segreti durante e dopo la seconda guerra mondiale e infine inquieto cittadino negli anni ’60 del Novecento. ’Vento di giugno’ si svolge nell’immediato dopoguerra e Gori ricostruisce con toni vividi e toccanti la desolante atmosfera di quei giorni drammatici, quando l’umanità stessa e la pietà sembravano perse.

In questa cornice, in cui Arcieri è promosso sì maggiore, ma viene messo ai margini nel lavoro, lo scrittore fiorentino cuce sopra l’avvincente trama di una spy story mozzafiato, con una straordinaria e originale femme fatale in un ruolo chiave. Per Gori, è da esser certi, sarà l’ennesimo successo editoriale.