"Turni di lavoro fino a diciassette ore e mancanze verso sanitari e pazienti"

Condizioni lavorative dure che paventano una situazione grave e insostenibile, quella che denuncia Fp Cgil all’Istituto Prosperius e alla casa di cura ex Villa Cherubini. I sanitari, denuncia il sindacato, lavorerebbero su turni dalle 12 fino alle 17 ore consecutive,. Ci sarebbero poi ulteriori riduzioni di personale e i datori di lavoro avrebbero fato orecchie d mercante alle denunce e alle rivendicazioni del sindacato. La sigla sindacale ha scritto ad ispettorato del lavoro, Asl e Regione per riferire "mancanze nei confronti dei lavoratori e dei pazienti" invitando a porre "un freno sulle azioni intraprese dalla Direzione per coprire le turnazioni". Fp Cgil, Filcams Cgil e Nidil Cgil nelle scorse settimane avevano aperto lo stato di agitazione per il rischio di interventi sul personale, il rischio di attivazione di ammortizzatori sociali e la presenza di criticità su condizioni di lavoro e servizi offerti.