Turista rapinato da baby gang. Spray urticante fuori dal locale. Ancora violenza in centro

di Pietro Mecarozzi

Nuova aggressione in pieno centro a Firenze. Nella notte tra mercoledì e giovedì, una baby gang di giovani presumibilmente nordafricani, ha accerchiato in via Taddea un turista americano di 20 anni di ritorno da una serata in discoteca, e dopo averlo minacciato e spintonato gli hanno spruzzato addosso dello spray al peperoncino e portato via il cellulare.

Il ragazzo, ha raccontato alla volante della polizia giunta sul posto, stava rientrando a casa dopo aver passato la notte in un noto locale della città, nella vicina via Palazzuolo. Dopo una decina di minuti di camminata, giunto in via Taddea è stato accerchiato da tre soggetti, tutti giovani e dalle origini verosimilmente nordafricane, che lo hanno cominciato a spintonare e minacciare. "Dacci quello che hai, altrimenti finisce male". E ancora: "Ti ammazziamo".

Uno dei componenti della baby gang ha poi estratto dalla tasca una bomboletta di spray al peperoncino, spruzzandolo contro la vittima che a quel punto ha consegnato il cellulare. I tre si sono poi allontanati di corsa con il bottino, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia: il giovane turista non ha richiesto cure. Gli uomini di via Zara hanno acquisito le immagini delle videocamere per risalire all’identità dei tre responsabili della rapina. Le indagini sono in corso, mentre il 20enne, ancora sotto choc, ha deciso di fare denuncia.

Sempre nella giornata di mercoledì, è andato in scena un tentato furto e una rapina impropria. Il primo alla Coop di Ponte a Greve, dove un marocchino del ’64 ha tentato di portare via merce per un valore totale di 400 euro. Fermato dal personale della sicurezza del supermercato, l’uomo è stato denunciato.

In un kebab in centro a Firenze, un 29enne di origini pakistane si è invece impossessato di una birra e quando il proprietario gli ha chiesto di saldare il conto si è rifiutato, dando in escandescenze. Anche lui è stato denunciato.