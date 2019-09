Firenze, 3 settembre 2019 - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro indagati per la morte di un turista spagnolo nella nella basilica di Santa Croce, avvenuta nell'ottobre del 2017. Un peduccio si staccò dalla sua sede e colpì in testa Daniel Testor Schnell. Il pm Benedetta Foti contesta l'omicidio colposo.

Secondo i consulenti del pm, la porzione della basilica interessata dal crollo, afflitta da infiltrazioni d'acqua, non sarebbe stata revisionata dal 2005, dunque anche nel periodo in cui è stata in carica l'ex consigliera regionale e deputata dei Popolari. I quattro imputati sono l'attuale presidente Irene Sanesi e il suo predecessore Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile geometra Marco Pancani.