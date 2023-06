Turchia ferita dal sisma Padre Bizzeti in visita

Incontro con monsignor Paolo Bizzeti (nella foto in versione cuoco), vicario apostolico di Anatolia, amico della grande famiglia di Agata Smeralda. Un’occasione in cui comprendere meglio cosa stia passando il popolo turco dopo il drammatico terremoto dello scorso 6 febbraio. Un’emergenza che, sebbene abbia perso l’attenzione dei media, non è ancora terminata. Anzi, è un’esperienza che i terremotati continuano a rivivere ogni giorno sulla propria pelle, ancora immersi nelle macerie. Sì, perché, il bilancio è catastroficamente doloroso, ma la fase più complicata - paradossalmente - è iniziata soltanto adesso: il lavoro di ricostruzione per gli oltre due milioni di sfollati. Padre Paolo Bizzeti sarà a Firenze mercoledì alle 17,30 nella sede del Progetto Agata Smeralda, in via San Gallo 115 per incontrare i benefattori e ringraziare di persona i tanti amici che hanno voluto contribuire, con le loro offerte, ad alleviare le sofferenze della popolazione colpita dal sisma.