Truffe in casa, è uno stillicidio Altri due razzie in poche ore Unica salvezza: la prevenzione

E’ uno stillicidio. Un bagno di sangue. Ai falsi avvocati, o marescialli, corrispondono altrettante razzie. Vere, verissime, per decine di migliaia di euro. E all’orizzonte non si vede, e nemmeno intravede una soluzione per frenare una tal emorragia di soldi. Di risparmi per una vecchiaia serena. I predatori di anziani sono scatenati: altri due colpi nelle ultime ore fanno salire il ’parziale’ a una decina di episodi (quelli conosciuti) in un paio di settimane. Più quelli certamente tentati e per fortuna vanificati da un imprevisto dalla maggiore ccortezza e attenzione della vittima designata. Martedì pomeriggio alla Stazione Carabinieri di Santa Maria Novella si è presentata una donna di 69 anni per sporgere denuncia contro ignoti. Ha fatto mettere a verbale che poco prima, alle 15.45, un uomo, sconosciuto le aveva telefonato presentandosi come avvocato convicendola a consegnare ad un sedicente collaboratore i preziosi in casa, monili d’oro per un valore di circa 2500 euro oltre ad alcune carte di pagamento una delle quali veniva utilizzata di lì a poco per un prelievo di 500 euro allo sportello bancomat. "Mi ha detto che quei soldi erano necessari per far rilasciare il figlio trattenuto presso un commissariato dopo un incidente stradale". La...