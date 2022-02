L'Inps annuncia rimborsi via email, ma è una truffa

Articolo : Si spaccia per finanziere ma fallisce la truffa

Articolo : Truffati on line dai venditori fantasma: denunciate sei persone

Per approfondire :

Firenze, 18 febbraio 2022 – Quando si riceve una mail che chiede di cliccare su un link e lasciare i propri dati personali bisogna sempre stare attenti, perché spesso si tratta di una truffa. Ultimamente stanno arrivando alle caselle di posta elettronica dei cittadini delle lettere con il logo dell'Inps nelle quali si informa di avere diritto ad un rimborso. Per riceverlo sul proprio conto corrente il testo dell'email invita a cliccare su un link.

“Attenti, non cliccare sopra né rispondere all'email”, l'appello di Luca D'Onofrio, presidente di Federconsumatori Toscana. “Si tratta dell’ennesima truffa messa in atto da criminali che si nascondono dietro i loghi di amministrazioni pubbliche, in questo caso dell'Inps”.

“In questo periodo di difficoltà economica per i cittadini – prosegue D'Onofrio – si cerca di persuadere i destinatari delle e-mail truffa facendo leva sullo stato di bisogno e di incertezza con l’obiettivo di sottrarre illecitamente somme di denaro ai malcapitati”.

Ecco, dunque, alcuni consigli utili:

1. non rispondere all'email

2. non fornire i propri dati bancari e i codici di accesso al conto

3. denunciare sempre l’accaduto.

Il testo della mail truffa che, in alto, porta l'intestazione, ovviamente fasulla, dell'Inps