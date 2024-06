Trucca la bici come uno scooter. Finisce nei guai dopo l’incidente

Un velocipede ‘truccato’ come un motorino. Gli agenti di pronto intervento della polizia municipale hanno rilevato un sinistro all’altezza dell’incrocio fra via del Tabernacolo e viale Narciso Parigi. Nel corso degli accertamenti è emerso che il mezzo a due ruote a pedalata assistita coinvolto nell’incidente era stato modificato per raggiungere una velocità superiore a 25 km/h. Il veicolo, non avendo i requisiti per essere considerato velocipede, era quindi assimilabile a un ciclomotore come stabilito dal Codice della strada.

Il conducente è stato sanzionato per mancanza della copertura assicurativa, del certificato di circolazione e della targa, della patente di guida e del casco protettivo. L’uomo, inoltre, è risultato positivo all’accertamento alcolemico ed è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Tutto questo nello stesso giorno in cui a Prato un uomo ha tentato di corrompere gli agenti della polizia municipale offrendo loro 50 euro per evitare la multa e il sequestro di un’analoga ‘bici-motorino’. Protagonista della vicenda un 54enne di origine cinese bloccato da una pattuglia del Reparto territoriale centro: la bicicletta, infatti, era stata modificata tanto da superare gli oltre 30km/h senza la necessità di pedalare e per questo è stata posta sotto sequestro amministrativo.

Pier Francesco Nesti