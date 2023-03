Trova la sua bici rubata in vendita Era su un market place a 500 euro Finto incontro col ricettatore: preso

Il ricettatore fissa il prezzo della bicicletta rubata per farla riavere al proprietario, che fissa un appuntamento col ’venditore’, ma ci va solo dopo aver avvisato la Polizia. Così nel tardo pomeriggio di domenica è stato recuperata e restituita ’gratuitamente’ una bici del valore di 1200 euro rubata a Firenze. La vittima, un 40enne, aveva denunciato il furto a febbraio. Domenica con grande sorpresa, mentre navigava su internet, ha riconosciuto nel marketplace di un sito una bicicletta che gli è sembrata essere la sua, rivenduta online a 500 euro. Fissato un incontro in Piazza Tanucci per la finta compravendita, si sono presentanti sul posto agenti delle volanti. Dopo gli accertamenti hanno denunciato il venditore, un 20enne siriano, segnalato anche per detenzione di 4 grammi di hashish.