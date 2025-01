"Troppi pendolari a Bagno a Ripoli"

"A Bagno a Ripoli si riverseranno tutti i pendolari del Valdarno e della Valdisieve, motivo per cui fanno un hub così grande. Non sarebbe stato necessario se avessero prima realizzato la linea fino a Rovezzano connessa alla ferrovia: creando un’abitudine di là d’Arno, sul lato ripolese sarebbero arrivati solo i pendolari del Chianti. Sarebbe quindi bastato un hub-parcheggio scambiatore dimezzato di dimensioni. Invece rimarrà per sempre così grande e impattante. Una visione sistemica sarebbe stata più opportuna anche sul fronte delle linee: io per andare da casa a Careggi dovrò prendere tre tram impiegandoci tanto. Tutti i pendolari da qui finiranno in piazza della Libertà. Non era più corretto realizzare linee circolari e integrate col sistema ferroviario?"