Troppi morti sulle strade. L’importanza delle norme

Al giorno d’oggi, moltissimi sono gli incidenti stradali provocati dal mancato rispetto delle norme del Codice della Strada. Buona parte di essi accade per inconsapevolezza del rischio che si corre nell’infrangere le regole, a danno non soltanto di sé stessi ma anche degli altri. È fondamentale, perciò, educare le nuove generazioni al rispetto delle regole stradali e responsabilizzare i giovani che si mettono per la prima volta alla guida di un veicolo. Le norme fondamentali da seguire sono semplici da capire. Eppure, sembra così difficile metterle in pratica!

Norme fondamentali, adottate per ridurre il numero delle vittime sulle strade, sono state l’introduzione dell’obbligo del casco per i motociclisti e di quello delle cinture di sicurezza per gli automobilisti, risalenti rispettivamente al 1986 e al 1988. Il maggiore numero di incidenti si verifica sulle strade extra-urbane ed è causato perlopiù da distrazione alla guida, eccesso di velocità, uso di cellulari da parte del conducente, abuso di alcool e/o di sostanze stupefacenti.

Dal 2014 al 2023, l’ISTAT ha contato in Italia ben 199.620 incidenti stradali di cui oltre 2.200 mortali. La Toscana rappresenta la seconda regione italiana per numero di incidenti; statisticamente, ha contato nel 2023 quasi 15.000 incidenti stradali con 202 morti e 19.099 feriti. La città di Firenze vanta il primato di provincia maggiormente pericolosa per gli errati comportamenti stradali. Per poter ottenere un qualche miglioramento nei numeri sopra indicati, sarebbe opportuno che la prima Educazione Stradale cominciasse in famiglia per poi proseguire nella scuola, già a partire da quella primaria.

Bisognerebbe incrementare il numero dei corsi di formazione volti alla conoscenza e al rispetto del Codice della Strada, da tenersi direttamente dalle Forze dell’Ordine nelle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di trasmettere agli studenti le norme basilari di educazione stradale, ben prima che essi raggiungano l’età per poter guidare. Sono tanti i giovani che, soprattutto nel fine settimana, escono in auto per andare a divertirsi ma poi, a causa di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, perdono il controllo del proprio veicolo e finiscono fuori strada.

Negli ultimi anni, si registrano alcuni segnali positivi in materia di incidenti stradali, con una diminuzione del loro numero complessivo e, conseguentemente, con una riduzione del numero dei decessi. Ma, c’è ancora tanto da fare!