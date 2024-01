Trofeo Rosanero, vince lo sport: "Così cresce il calcio femminile"

FIRENZE - Festa del calcio giovanile femminile sul campo dello Sporting Arno a Badia a Settimo. Un numeroso pubblico ha assistito al 1° Trofeo Befana Rosanero per la categoria Pulcini misti anni dal 2012 al 2014. In campo Casellina, Empoli, Lebowski, Midland, San Miniato, Sporting Arno, Us Affrico e Vigor Rignano.

Tutte le gare sul campo in via San Colombano a Badia a Settimo e al termine non è stata decretata una squadra vincitrice, ma tutte le formazioni partecipanti sono state premiate a pari merito, con il vero vincitore che è stato l’aspetto didattico e tecnico, insieme al fair play e all’amicizia. Grandi applausi per le giovani calciatrici partecipanti e un premio per tutte le società.

"La squadra femminile dello Sporting Arno - precisa la dirigente Valentina D’Argenzio - ha partecipato alla prima fase del campionato Pulcini Misti e continuerà con la seconda fase alla ripresa del campionato. Siamo molto contenti di aver partecipato al torneo della Befana Rosanero con altre sette società femminili".

E ancora: "Queste iniziative sono importanti per la crescita del gruppo e per l’aspetto aggregativo – aggiunge –. L’attività delle bambine continuerà con altri tornei tutti al femminile organizzati dalle società: Affrico; Lebowski (Pulcine femminili); Casellina (Pulcine femminili) con il primo torneo femminile Melarancio. Tanti appuntamenti di valore che dimostrano la crescita del calcio femminile che coinvolge tante giovani atlete molto appassionate al calcio e seguite da genitori, familiari e dirigenti".

Categoria Pulcini Misti 2013/2014, rosa delle giocatrici: Nadia Bassi, Giulia Di Comun, Giulia Falorni, Aurora Fossi, Nicole Magni, Asia Marchi, Rosaria Matrone, Fiamma Piccirilli, Azzurra Pinzani, Asia Pollano, Matilde Spallina, Viola Valiani. Allenatori: Claudio Chincoli e Aurora De Lucia. Dirigenti: Valentina D’Argenzio, Sabrina Ciappi, Orazio Spallina. Direttore sportivo Giancarlo Brogi.

F. Que.