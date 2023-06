Trofeo Marzocco fra sbandieratori per i cinquant’anni dei Bandierai E oggi calcio storico di beneficenza

Spettacolo ieri pomeriggio in piazza Santa Croce con il Trofeo Marzocco, la sfida tra i più importanti gruppi di sbandieratori d’Italia organizzata ogni anno dal gruppo dei Bandierai degli Uffizi del Corteo della Repubblica Fiorentina. Il Trofeo quest’anno è stata un’esibizione non competitiva a cui hanno partecipato sette gruppi di sbandieratori: accanto ai Bandierai degli Uffizi, accompagnati da una consistente rappresentanza del Corteo della Repubblica Fiorentina, sono scesi in piazza gli sbandieratori di Volterra, Narni, Amelia, Calvi dell’Umbria, San Marino e il Gruppo degli Sbandieratori del Leone Rampante di Cori. "Per il nostro cinquantesimo anniversario – ha detto il Capitano dei Bandierai degli Uffizi, Antonio Marrone – abbiamo deciso di non fare una gara, il tradizionale quadrangolare di maggio, ma un’esibizione per dar modo a un numero maggiore di gruppi di poter calcare il ‘sabbione’ di Santa Croce". Oggi alle 18, invece, spazio alle glorie del calcio storico riunite nell’associazione 50 Minuti, che scenderanno in campo per una sfida benefica a favore dell’Associazione Tumori Toscana.