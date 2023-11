"Trio Tharsos in concerto all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte"

Due appuntamenti all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sempre alle 21, per il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana. Oggi e domani salirà sul palco il Trio Tharsos, formazione composta da Ludovico Mealli al violino, Leonardo Ascione al violoncello e Fabio Fornaciari al pianoforte, giovani talenti sbocciati al Conservatorio Cherubini di Firenze. Musiche di Bedřich Smetana (“Trio in sol minore per pianoforte, op. 15”) e Gabriel Fauré (Trio in re minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 120). Per l’occasione, Ludovico Mealli suonerà un prezioso violino realizzato nel 2013 dal liutaio fiorentino Massimo Nesi.