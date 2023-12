Tricolore d’oro. Da gennaio stipendi più alti. Le città in testa

Tra pochi giorni scatta l’aumento permanente dello stipendio per i sindaci, come deciso dalla legge di bilancio 2022 del governo Draghi. Ciò avviene perché la loro retribuzione sarà parametrata su quella dei presidenti di Regione, in relazione alla popolazione del Comune che amministrano.

E per effetto della norma, già nei due anni precedenti — 2022 e 2023 — gli stipendi sono cresciuti, ma sarà a partire da gennaio che gli aumenti arriveranno a regime. In particolare è previsto un incremento degli emolumenti pari al 100 per cento per i sindaci metropolitani (pari a quasi 14mila euro lordi mensili). Piatto ricco, insomma, per il successore di Dario Nardella.

Dell’80 per cento, invece, è infatti l’incremento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione, come Firenze, e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100mila abitanti abitanti, che arriva a toccare gli 11.040 euro lordi mensili.

Si ferma al 70 per cento, invece, per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100mila abitanti (che sale a 9.660 euro lordi mensili) e del 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti (pari a 6.210 euro lordi mensili).

Va bene anche ai primi cittadini dei piccoli-medi comuni della cintura fiorentina. I paesi con un numero di abitanti compreso da 30 e 50 mila, come Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto fiorentino, l’aumento per i sindaci si attesterà a 1.700 euro lordi al mese in più rispetto a due anni fa: lo stipendio, infatti, passa da circa 3.100 euro del 2021 a 4.830 del 2024.

Incrementi registrati anche per i primi cittadini dei Comuni piccolissimi: con abitanti tra 5 e 10 mila unità, la retribuzione del 2024 arriverà a 4 mila euro lordi mensili, con un aumento 1.500 euro sul 2021. Mentre per la fascia superiore (10-30mila), che comprende per esempio Calenzano, la busta paga del primo cittadino passa da circa 3mila euro a oltre i 4mila.

Infine, per i sindaci delle amministrazioni con meno di 3 mila abitanti, molto frequenti nell’area del Mugello, il compenso salirà a 2.208 euro lordi al mese dall’anno prossimo.

