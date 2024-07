Treni, nuovi guasti e maxi ritardi: "Servono garanzie per agosto"

di Manuela Plastina

Luglio si conferma un mese nero per i pendolari del Valdarno che tutto l’anno, ora anche d’estate, subiscono disagi quasi quotidiani sui treni che li dovrebbero portare a lavoro. Ieri nelle prime ore del mattino, ossia quelle giustappunto dei pendolari, a causa di un problema tecnico, ci sono stati forti disagi sulla linea AV Roma-Firenze, in particolare in direzione Arezzo con ritardi e anche numerose cancellazioni.

La concomitanza di un incidente stradale sull’A1 dopo Valdarno in direzione sud, non ha certo aiutato. Anche verso nord per tutta la mattina fino e oltre Firenze ci sono state code anche per il rientro dei vacanzieri del weekend.

Ma ad agosto i pendolari già sanno che non andrà meglio a causa dell’interruzione di tutto il traffico ferroviario sull’aretina lenta dal 5 al 20 agosto per i lavori di Rfi nel cuore di Rignano e il totale rifacimento del ponte ferroviario. La circolazione dei treni sarà sostituita dalle corse coi bus per bypassare il nodo rignanese e collegare su ruota la stazione di Figline e Incisa con Pontassieve. I disagi saranno tanti.

Pochi giorni fa l’assessore figlinese Fabio Gabbrielli (in foto) ha partecipato a una riunione in Regione. "Ho chiesto ci vengano urgentemente forniti gli orari e i numeri dei treni coinvolti, in modo da garantire comunque una copertura completa del servizio ai pendolari che usano questo mezzo di trasporto e comunicare loro tempestivamente cosa e come cambierà – sottolinea -. Sarà nostra cura monitorare la situazione e interloquire con la Regione, RFI e Trenitalia per evitare ulteriori disagi a chi, ogni giorno, utilizza questa tratta ferroviaria".