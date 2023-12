Treni e disagi. Rabbia di Benucci: "Siamo al limite"

Ancora disagi per i pendolari in Valdisieve. Una situazione ormai difficilmente sostenibile da parte delle migliaia di persone che, ogni giorno, si muovono per andare a lavorare a Firenze. Per questo il consigliere regionale Pd, Cristiano Benucci, interviene sui ripetuti disagi lungo per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria che collega Borgo San Lorenzo e Pontassieve a Firenze: "La situazione di questa tratta non è più sostenibile - dice Benucci - . Anche oggi i Sindaci della Valdisieve segnalano cancellazione di treni, ritardi e disagi per i pendolari della mattina che devono raggiungere il capoluogo toscano. Un problema che nelle ultime settimane si sta ripetendo con evidente assiduità, creando non poche difficoltà a studenti e lavoratori. In questo modo è veramente difficile per i cittadini anche la semplice organizzazione della vita quotidiana. A fronte di una condizione sempre più gravosa per la mobilità della popolazione di questo territorio e per le istituzioni locali, faccio appello al presidente della Regione e alla Giunta regionale affinché chiedano a Trenitalia garanzie sui servizi e applichi severamente le penali laddóve ci sono i presupposti per farlo. Le risorse recuperate attraverso le penali potrebbero essere reinvestite proprio per migliorare i servizi di questa linea. Stiamo parlando di una tratta ferroviaria disagiata che spesso subisce la soppressione di treni rendendo la comunicazione da e verso Firenze difficile. La mobilità pubblica - conclude Benucci - è un diritto che deve essere assicurato e rappresenta uno dei presupposti principali per la vivibilità di un intero territorio".

Leonardo Bartoletti