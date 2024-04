Tremila passaporti pronti ma nessuno va a ritirarli. Alcuni sono vecchi di tre anni

l tremila passaporti pronti per essere consegnati ma che nessuno va a ritirare. Nonostante i numerosi solleciti agli interessati (anche con sistemi tracciati, come ad esempio email) della questura e dei commissariati della provincia, sulle scrivanie degli uffici amministrativi della Polizia ci sono ancora ad oggi titoli di viaggio emessi 3 anni fa. 172 quelli giacenti dal 2021, 410 dal 2022, 1239 dal 2023 e già 1347 quelli che i rispettivi titolari non hanno reclamato in questi primi mesi del 2024, nonostante anche i costi da quest’ultimi sostenuti nella fase istruttoria. L’Ufficio passaporti della questura e dei commissariati di San Giovanni, Rifredi Peretola, Oltrarno, Sesto Fiorentino ed Empoli richiamano i cittadini invitandoli a a ritirare quanto prima i documenti (con particolare riferimento a quelli prodotti negli anni passati).