Tre Zeta Group acquisisce Tacchificio Pienne: nuova era per la produzione di tacchi e zoccoli femminili

Tre Zeta Group acquisisce il 100% del Tacchificio Pienne, società specializzata nella produzione di tacchi, zeppe, plateau, zoccoli in legno e accessori per calzature formali da donna. Il gruppo si appresta così a inaugurare un nuovo reparto modelleria nella sede di Montelupo Fiorentino, che ospiterà tutte le lavorazioni relative a suola, tacco e soletta. "Con questa operazione completiamo il presidio della filiera della struttura della calzatura formale, un traguardo importante che abbiamo raggiunto integrando lavorazioni innovative e sostenibili", commenta Fabrizio Mecheri, ceo di Tre Zeta Group. "Abbiamo trovato in Tre Zeta un partner con cui condividiamo una visione strategica di lungo periodo orientata alla qualità e all’innovazione, e con cui siamo certi che riusciremo a collaborare per crescere ulteriormente", afferma Massimo Palazzini, in rappresentanza della famiglia che guida Tacchificio Pienne.

Fondato nel 1966 a Montevarchi (Arezzo), da Duilio e Sira Palazzini, Pienne è specializzata nella produzione di tacchi e zoccoli in legno per calzature femminili per i più importanti brand del lusso mondiale.