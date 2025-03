Tre omaggi ai diritti della donna

Morandi

Giornata internazionale dei diritti della donna 2025 con tre francobolli italiani - tutti con tariffa B corrispondente a €.1,25 - dedicati a tre donne che ci raccontano storie molto diverse tra loro a partire da Marilena Grill una giovane ausiliaria della Repubblica Sociale Italiana, seviziata e giustiziata nel 1945 a soli 17 anni con un colpo alla nuca dai partigiani in un periodo molto difficile e controverso per l’Italia di allora. Un francobollo ci ricorda invece Maria Lisa Cinciari Rodano (1921-2023) che ha contribuito personalmente a scegliere la mimosa come simbolo della Giornata Internazionale delle Donne, una partigiana e politica del Partito Comunista Italiano, prima donna a ricoprire dal 1963 al 1968 la carica di vicepresidente della Camera dei Deputati. Infine il terzo francobollo è dedicato Ernestine Puritz-Manassè prima donna a laurearsi in medicina e chirurgia nel 1877 dopo l’Unità d’Italia, meglio conosciuta come Ernestina Paper nata a Odessa nel 1846 una Città tristemente nota per la guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina; si trasferì prima in Svizzera e poi in Italia a Pisa e Firenze dove iniziò la sua carriera professionale di Ostetrica che spesso praticò gratuitamente. Nella vignetta del francobollo viene raffigurata Ernestina Paper alla scrivania con i suoi strumenti di lavoro e un libro di anatomia umana aperto sopra il leggio. L’annullo primo giorno di emissione si trova a Firenze in Via Pellicceria dove per l’occasione è stata allestita una bella mostra dal titolo “ Donne nella storia e nell’Arte un viaggio attraverso la filatelia.