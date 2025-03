Tre giorni di graphic novel al Teatrodante

Tre giorni dedicati alla graphic novel e al teatro, con incontri con autori, illustratori e spettacoli: dal 14 al 16 marzo arriva ‘Tavole - La graphic novel in teatrò. Il progetto unisce il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e la Biblioteca Tiziano Terzani in un’iniziativa che mette al centro il mondo del fumetto e della narrazione illustrata.

Tra gli appuntamenti, lo spettacolo ‘L’ultimo vecchio sulla terra’, un omaggio a Remo Remotti di e con Davide Toffolo in programma il 15 marzo. Un’opera che intreccia musica, fumetto e parole, ripercorrendo il repertorio di poesie e racconti dell’artista romano. Per l’occasione verrà inoltre allestita la mostra personale di Graziano Staino ‘Creature Magiche’, 26 monocromatiche tavole estratte dal libro ‘Creature magiche’.

Mostri, streghe, fate e folletti della tradizione italianà della scrittrice Ippolita Douglas Scotti. La mostra sarà visitabile durante i tre giorni della rassegna. In programma anche l’incontro con Alice Milani che presenterà ‘Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale’ in dialogo con Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti. Poi sarà la volta di Sara Colaone con ‘Georgia ÒKeeffè; di Marta Gerardi che presenterà ‘La nave. A bordo della Life Support di Emergency’ insieme a Valter Albericci del gruppo Emergency della Piana Fiorentina. Seguirà l’incontro tra Davide Toffolo e il videomaker Giacomo Laser. La rassegna si concluderà con Graziano Staino e la presentazione di ‘Creature magiche. Mostri, streghe, fate e folletti della tradizione italianà, in dialogo con il giornalista Pierfrancesco Nesti.