Tratti chiusi per l’asfaltatura

Proseguono le asfaltature in vista del Tour de France. Dopo la direttrice via Coluccio Salutati-viale Giannotti da stasera sarà la volta di viale Europa. I lavori in orario notturno (21-6) e articolati in fasi. La prima interesserà la direttrice in uscita città nella porzione a partire dalla rotatoria di piazza Nencini. Sarà quindi chiusa la direttrice in uscita città da viale Giannotti altezza piazza Bartali e il primo tratto di viale Europa (fino alla rotatoria di piazza Nencini). Circolazione interrotta sulla direttrice Canto del Paradiso-via Erbosa (fino a via D’Antiochia). Circolazione interrotta anche in via Erbosa (da viale Giannotti a via di Ripoli). Percorso alternativo in direzione di Bagno a Ripoli: diramazione interna viale Giannotti (fronte piazza Bartali)-via di Ripoli-via Lettonia-via Finlandia-via Andorra e rientro in viale Europa. Terminata la prima fase i lavori si sposteranno nel tratto dal numero civico 44 a via Svezia nella sola corsia lato numeri pari, che quindi sarà chiusa. Prevista la revoca della preferenziale (corsia centrale). E poi sarà asfaltata la corsia centrale tra il numero civico 44 e via Andorra.

A seguire l’intervento interesserà il tratto successivo di viale Europa fino al confine comunale, con provvedimenti che saranno comunicati successivamente.