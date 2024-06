Trasporto scolastico. Soddisfatto l’89% degli utilizzatori

All’89,66 % piace il servizio di trasporto scolastico del Comune. Da un questionario anonimo, emerge un particolare gradimento per la cortesia e cordialità delle assistenti del pulmino: hanno ottenuto il 98,28 % di giudizi positivi. Puntualità apprezzata nel 97,13 % dei casi. Percentuali di gradimento alte anche manutenzione, igiene e pulizia degli scuolabus (94,83%), la professionalità degli autisti (93,68%), le modalità di pagamento tramite PagoPa (91,38%) e la distanza da casa della fermata (90,81). Si può migliorare sul fronte informazioni online sul sito del Comune (79,31% di "buono" e "molto buono"), come per il costo del servizio. Tra le richieste per un miglioramento del servizio da parte dell’utenza, l’istituzione di nuove fermate e l’incremento di altri pulmini che consentirebbe di anticipare gli orari di ingresso. Nell’anno scolastico appena terminato, in 448 hanno fruito del servizio su 7 linee diverse.

Ma.Pl.