Trasferta amara per il San Donato. Gialloblù spuntati restano a secco

GHIVIBORGO

2

SAN DONATO TAVARNELLE

0

GHIVIBORGO: Bonifacio, Giannini, (47’st Bassano), Russo, (25’st Nardo), Conti, Barbera, Bura, Vari, Campani, Gori, (29’st Bifini), Nottoli, (28’st Falilò), Noccioli. All. Bellazzini.

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Ascoli, Falconi, (40’st Di Benedetto), Cecchi, (30’st Menia), Bruni, Pecchia, (27’st Dema), Vitali Borgarello, (1’st Gistri), Doratiotto, Sylla, Senesi, (20’st Manfredi). All. Bonuccelli.

Arbitro: Barbetti di Arezzo.

Marcatori: 36’ Gori, 43’ Nottoli.

Note: ammoniti Giannini, Russo, Senesi, Cecchi.

GHIVIZZANO – Il San Donato Tavarnelle cercava il riscatto dopo il match con il Siena, invece arriva la seconda sconfitta, zero punti in classifica, come il Trestina e zero gol realizzati nei primi 180 minuti. Partenza buona per la formazione di Bonuccelli che viene tramortita dall’uno due dei lucchesi nel finale di prima frazione. La reazione della ripresa non è fortunata. Equilibrio in avvio, la miglior chance per sbloccare il risultato è per i fiorentini al 27’ con Doratiotto che si defila troppo e calcia sull’esterno della rete. In 7’ il team della Media Valle del Serchio opziona la gara: al 36’ Gori, lanciato da Giannini arriva solo davanti a Leoni e lo trafigge in uscita. Al 43’ Nottoli inventa un gran fendente da fuori, forse con una deviazione e la palla si insacca. Un doppio colpo nel finale che incide anche a livello psicologico per il team di Bonuccelli. Nella ripresa gli ospiti partono a spron battuto e confezionano tre occasioni nei primi 10’: prima ci prova Doratiotto con punizione dal limite che finisce sulla barriera; al 7’ Sylla ha una buona possibilità, ma è bravo Bonifacio, 2’ dopo Bruni a lato così come Senesi al 19’. L’ultima opportunità è per il neo entrato Manfredi alla mezz’ora. Poi il match, gradualmente, si spegne. Domenica prossima il San Donato è atteso al riscatto, in casa contro l’Orvietana.

Massimo Stefanini