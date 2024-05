Il tram nel centro di Firenze 66 anni dopo. Primo viaggio per Sirio: linea attiva ad agosto

Firenze, 26 maggio 2024 – Era il 1958 quando fu tolta l’ultima verga del tram in centro a Firenze. Oggi, a 66 anni di distanza, c’è stata la prima prova tecnica del collegamento della Vacs: Sirio ha mosso i primi passi lungo le rotaie che allacciano i viali dalla Fortezza fino a piazza San Marco, a due passi dal centro storico.

Il viaggio inaugurale lungo la Vacs

Un viaggio di prova accompagnato dalle massime autorità cittadine, tra cui il sindaco Nardella e l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, oltre al vecchio sindaco Leonardo Domenici. Nel corso della mattinata un commovente omaggio a Beppe Matulli, l’uomo del tram a cui verrà dedicata la fermata di viale Lavagnini.

La linea, assicura l’assessore Giorgetti, sarà operativa prima dell’inizio delle scuole, cioè alla fine di agosto. Due giorni è scattata l’alimentazione sempre della linea di contatto del terzo tratto della Vacs. Elettrificata e messa in collegamento permanente quindi la linea di contatto nella zona compresa tra la fermata Libertà-Parterre e via La Pira (fino a via Dogana) comprendendo quindi anche piazza San Marco. Una volta completata la linea si comincerà a lavorare verso Bagno a Ripoli.