Tramvia per Bagno a Ripoli. Due notti di asfaltature. I lavori dalle 21 alle 5 di mattina

Continuano le asfaltature preliminari in vista dell’arrivo dei cantieri della linea tranviaria 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. Da stasera sono in programma i lavori in via Arnolfo. Dalle 21 di oggi alle 5 di giovedì sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto tra via del Ghirlandaio e via Piagentina dalle 21 alle 5. A seguire, in orario diurno, sarà eseguita la segnaletica. Le due notti successive le lavorazioni interesseranno l’area dell’intersezione con via Piagentina fino a quella con via del Campofiore sempre con restringimenti e divieti di sosta. Anche in questo caso la segnaletica sarà effettuata in orario diurno da lunedì 30 settembre.