Tramvia, da lunedì le asfaltature in viale Mazzini

Firenze, 20 aprile 2024 - Proseguono le asfaltature propedeutiche all’avvio dei cantieri per la realizzazione della linea della tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. La prossima settimana è la volta di viale Mazzini. Gli interventi saranno effettuati da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile per fasi: in orario notturno le asfaltature e a seguire, fino alle 12, la segnaletica. La prima notte i lavori interesseranno il tratto via Masaccio-via Manelli. Dalle 21 di lunedì 22 alle 12 di martedì 23 aprile previsto un restringimento di carreggiata. I lavori poi si sposteranno nell’area di intersezione tra viale Mazzini e via Masaccio. L’incrocio sarà quindi chiuso metà per volta in orario 01-12. Per consentire lo svolgimento dell’intervento dalle 21 di lunedì alle 6 di mercoledì 24 aprile viale Mazzini diventerà a senso unico da via Masaccio a via Mannelli verso quest’ultima. Senso unico anche nei tratti afferenti all’incrocio di via Masaccio: da via Scialoia verso viale Mazzini e da via Benedetto Varchi verso viale Mazzini. Sarà inoltre chiusa la corsia di collegamento tra via Mannelli e viale Mazzini (la svolta in corrispondenza del sovrappasso ferroviario). A seguire, tra la fine di aprile e il mese di maggio, sarà la volta di via Danimarca, via di Ripoli e piazza Badia di Ripoli; di piazza Gualfredotto da Milano e via Lapo da Castiglionchio; via Aretina e via del Gignoro; via La Farina.