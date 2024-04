Tramvia, il tracciato non convince: "Progetto inutile e costoso"

La tramvia per Sesto? "Costosa, inutile e su un tracciato sbagliato". Un giudizio senza mezzi termini quello, a proposito del prolungamento della linea 2 verso il territorio sestese, quello espresso dalla lista civica "Firenze Rinasce" in lizza per le amministrative di giugno nel capoluogo. "40 milioni di euro al chilometro – sottolinea infatti Alessandro De Giuli, candidato sindaco - per un’opera che sostanzialmente non aggiunge nulla alla linea ferroviaria, e si sviluppa su un tracciato assolutamente inadeguato, mentre punti strategici, come la zona industriale di Campi con i Gigli, e Calenzano, rimangono sguarniti, costringendo i lavoratori ad usare mezzi privati. In sostanza assistiamo nuovamente ad un progetto poco lungimirante, rigido ed estremamente costoso. Per quanto ci riguarda ribadiamo che andrebbe sviluppata la ferrovia e un sistema moderno di bus su ruota a ricarica rapida". Il progetto della tramvia verso Sesto è stato presentato nei giorni scorsi all’interno del campus universitario sestese: al momento è totalmente finanziato (per 227 milioni di euro coperti attraverso fondi regionali e europei) il tratto dall’aeroporto al polo scientifico universitario mentre restano da reperire i 40 milioni necessari per portare la tramvia nel centro sestese, in piazza Spartaco Lavagnini. Il tracciato previsto si snoda per 6,8 km con 11 fermate in punti focali del territorio.