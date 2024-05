Tramvia, il tracciato non convince. Il sindaco apre al cambio capolinea

Dibattito sempre acceso, fra maggioranza e opposizione, sull’argomento tramvia. Con riferimento in particolare alla questione del capolinea, al centro di un ulteriore dibattito, quello del passaggio del tram, fra i cittadini che vivono nella zona di piazza Aldo Moro (era stata la prima scelta) e quelli che invece risiedono in via San Giusto, che hanno tappezzato la strada di striscioni in segno di protesta. "Davanti all’ennesima richiesta di delucidazioni delle opposizioni in materia, - dice in una nota Campi a Sinistra - il sindaco si è detto disponibile, se sostenuto all’unanimità dal consiglio, a riportare al tavolo progettuale l’ipotesi già discussa di arretramento del capolinea in piazza delle Nazioni Unite così da salvaguardare le abitazioni dei cittadini, senza andare a devastare piazza Aldo Moro, tramite il tanto contestato passaggio fra le due scuole di via Prunaia. Ma il Pd si è opposto ripetendo che il suo partito è contrario all’arretramento del capolinea dal centro". "La maggioranza – ha replicato il capo gruppo del Pd, Leonardo Fabbri – prevede, in maniera legittima, una variante al capolinea: se questa non è ritenuta praticabile, dove lo facciamo il capolinea visto che tutti ci siamo impegnati votando un ordine del giorno che prevedeva l’arrivo della tramvia in centro? Definire dove sarà è un compito che spetta alla maggioranza e non alle minoranze".